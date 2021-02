Siv Jensen seier det er greitt å kalle seg nasjonalkonservativ i Frp

innenriks

Då Frp ekskluderte Oslo Frps leiar Geir Ugland Jacobsen før jul, var ei av grunngivingane utsegnene hans om at han ville dra partiet i ein nasjonalkonservativ retning.

Frp-leiar Siv Jensen uttalte den gong at dei som ønskjer at Frp skal bli eit nasjonalkonservativt parti, må finne seg eit anna parti. Nestleiar Sylvi Listhaug uttalte at ho fekk frysningar av ordet «nasjonalkonservativ», og at det minte henne om nasjonalsosialisme.

Under Politisk kvarter i NRK tysdag seier Jensen at det er greitt å kalle seg nasjonalkonservativ i Frp.

– Eg meiner det er heilt greitt, så lenge ein erkjenner at Frp er eit liberalistisk folkeparti som er opptekne av å ta vare på det som til kvar tid står i partiprogrammet vårt, seier Jensen.

Ho peika på at Sylvi Listhaug har beklaga at ho brukte så sterke ord i saka før jul.

– Ein ønskjer jo ikkje å stigmatisere så mange veljarar som både er opptekne av konservative verdiar og opptekne av å setje norske verdiar først, det har Frp alltid gjort, seier Jensen.

Jensen vart intervjua om krisemålingane for partiet den siste tida. Partiet har på fleire målingar den siste tida lege godt under 10 prosents oppslutning, og på Norfaktas måling for Klassekampen og Nationen sist fredag fekk dei berre 6,4 prosent oppslutning – den dårlegaste målinga på 26 år.

