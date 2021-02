Regjeringa set av ein halv milliard til global helseforsking

innenriks

– Satsinga er eit stort løft for den nasjonale og internasjonale forskinga. Med dette styrkjer vi Noregs arbeid for god helse og livskvalitet for alle, uansett alder og kvar ein blir fødd i verda, seier utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF).

Satsinga skal redusere gapet mellom forsking og praksis. Eit krav i den nye satsinga er likeverdig samarbeid mellom norske institusjonar og institusjonar i utviklingslanda.

Midlane kjem frå Utanriksdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, og skal lysast ut over ti år.

(©NPK)