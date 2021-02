Over 400 tilfelle av koronavirusmutasjonar har spreidd seg til 44 kommunar

innenriks

– Vi reknar det som sannsynleg at den engelske varianten vil bli dominerande i heile eller delar av landet innan nokre veker eller månader, seier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) i ei pressemelding.

Oslo hadde måndag 134 kjende tilfelle med den britiske mutanten. Det er den kommunen som har flest tilfelle. Helse Bergen, som omfattar 18 kommunar, opplyser til avisa at éin av tre av tilfella dei oppdagar, er ein britisk mutasjon.

I andre kommunar der ein òg har hatt utbrot, verkar det som at talet på nye smitta har gått kraftig ned dei siste dagane, noko som kan indikere at ein anten har fått kontroll eller er i ferd med å få det.

Eit døme er Fredrikstad, der ein har hatt ni tilfelle med den britiske varianten.

– Vi har god oversikt over smittevegane og følgjer situasjonen tett dei næraste dagane for å ramme inn utbrotet så godt som mogleg, opplyser kommunikasjonsrådgivar Trine Solberg Johansen i Fredrikstad kommune i ein e-post til Aftenposten.

Ein kommune som no prøver å få kontroll over eit utbrot, er Nittedal utanfor Oslo. Der er det påvist to tilfelle med den britiske virusvarianten, men kommunen reknar med at 27 personar, mange av dei skuleelevar, er smitta av virusvarianten, skriv avisa.

