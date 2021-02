Lagmannsretten skjerpar straffa for mishandling av barn

innenriks

Domstolen gir den 29 år gamle, litauiske kvinna åtte månader lengre straff enn ho fekk då Oslo tingrett kunngjorde dom i saka. Ho er mellom anna funnen skuldig i to gonger å ha bortført sonen, som den biologiske faren til guten gjennom dom hadde fått foreldreansvaret for, og for gjennom fleire år å ha utsett han for gjenteken vald, truslar og krenkingar.

Mishandlinga starta allereie då guten var fem og eit halvt år gammal.

Retten meiner mellom anna at mora prøvde å true og presse han på grunn av rolla hans som part i foreldretvistsaka, og fordi han var vitne eller fornærma i fleire straffesaker der mora var meld. Guten har sjølv grundig og detaljert gjort greie for i avhøyr for korleis han vart utsett for vald og mishandling.

Sambuaren til mora er dømd til eitt års fengsel for medverknad til dei to bortføringane.

