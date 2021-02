Ingen foreldrekontroll på nettbruken hos halvparten av småbarna

innenriks

Foreldrekontroll er innstillingar eller filter på mobilar, PC-ar og nettbrett som vernar mot skadeleg eller uønskt innhald.

Moglegheita blir teken oftare i bruk for dei litt eldre barna og er vanlegast når barna er fire–fem år, viser ei undersøking frå Medietilsynet.

Halvparten av eitt- til femåringane har tilgang til nettbrett, og av desse har éin av tre vore på nett frå eittårsalderen.

– Tidleg digital tilgang stiller store krav til foreldra. Dei må vere klar over kva slags innhald barna blir eksponerte for, seier direktøren i tilsynet Mari Velsand.

Ein ny rettleiar skal hjelpe foreldra til dei minste med å setje grenser og å snakke med barna om nettbruk. Rettleiaren viser mellom anna til Verdshelseorganisasjonen, som tilrår at barn under to år ikkje bruker skjerm i det heile teke.

(©NPK)