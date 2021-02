Espen Nakstad varslar råd om endringar i koronatiltak på Austlandet

innenriks

– Vi leverer i dag tilrådingane våre til regjeringa knytt til vidareføring av dei regionale koordinerte tiltaka på Austlandet. Det vil ganske sikkert bli justeringar for fleire kommunar, seier Nakstad til NTB.

Det er ukjent om justeringane vil medføre mildare eller strengare tiltak.

– Etter nokre veker med nedgang har smittetala no dessverre flata ut på det nivået vi hadde i oktober månad. Det kjem nok av at vi igjen har nokre større lokale utbrot, også med muterte virusvariantar, seier Nakstad.

Han seier det er behov for endå raskare og meir målretta tiltak i kommunane når ein skal slå ned utbrot med meir smittsame virusvariantar.

– Det blir viktig å redusere rørsla og kontakten mellom menneske som ein mistenkjer kan vere smitteførande samtidig som ein testar, isolerer, smittesporar og karantenerer (TISK), seier han vidare.

«Ring 1- og 2-koronatiltaka» i fleire kommunar på Austlandet varer fram til torsdag. Regjeringa har førebels ikkje avgjort om tiltaka skal forlengjast.

– Den aktuelle smittesituasjonen i Oslo betyr meir for tiltaksbehovet enn det opphavlege utbrotet i Nordre Follo, som no synest å vere under god kontroll, seier Nakstad.

(©NPK)