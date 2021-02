Byrådsleiaren: Oslo er i ferd med å nærme seg eit brestepunkt

innenriks

Sjølv eit år etter at koronaviruset kom til landet, følgjer dei aller fleste samvitsfullt råd, reglar og tilrådingar, seier Johansen.

Det er uaktuelt for Oslo å skulle liggje på nærast null smitte før tiltaka kan lettast på, seier han.

– Vi ser altfor godt at tiltaksbyrda er for tung. At folk no har levd lenge nok i ein stengd by. Eg er oppriktig bekymra for om Oslo no nærmar seg eit brestepunkt, seier Johansen.

Han vil sjølv ha kontrollen over tiltaka i hovudstaden. Nasjonale tiltak bestemt av regjeringa gjeld òg for Oslo for tida.