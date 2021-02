Avbestilte reiser kosta Gjensidige dyrt

innenriks

Tal for Gjensidige Forsikring i Noreg viser at forsikringsselskapet fekk over 47.000 skademeldingar knytte til reiseforsikring og korona i fjor.

Etter at det tysdag vart kjent at det globale reiserådet blir forlengt til 15. april, forventar forsikringsselskapet at det kjem fleire spørsmål om dette frå nordmenn som for lengst har bestilt påskeferie til utlandet.

– Gjensidige vil dekkje avbestilling så lenge det finst eit reiseråd frå UD på det tidspunktet du skal reise, fortel kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige.

Han fortel at andre typar saker som hender på utanlandsreiser, gjekk ned.

– Det gjaldt særleg forseinkingar og sjukehusopphald sidan fleire av kundane i 2020 har feriert innanlands, seier Rysstad.

Ifølgje Gjensidige er det ein nedovergåande trend på koronasaker, men framleis er det éin av fire reiseforsikringssaker som gjeld korona.

(©NPK)