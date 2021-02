Arbeidarpartiet løftar psykisk helse i programutkast

innenriks

– Vi har ei smittekrise. Som følgje av det har vi òg ei økonomisk krise med ledige, permitterte og bedrifter som slit. Men eg er djupt uroleg for at vi òg ser ei krise innan psykisk helse, seier Ap-leiar Jonas Gahr Støre til NTB.

Han har no lagt fram eit nytt utkast til partiprogram for neste stortingsperiode. Der blir psykisk helse løfta opp som ei av dei viktigaste sakene.

«Etter koronakrisen trenger vi et krafttak for å hjelpe mennesker som sliter med psykiske helseplager og lidelser», blir det fastslått i programutkastet.

Støre har sjølv leidd arbeidet med partiprogrammet. Han fortel at ei av dei tydelegaste tilbakemeldingane frå partiorganisasjonen etter at førsteutkastet vart lagt fram i fjor haust, var at psykisk helse måtte takast på større alvor.

– Mange kommunar og ordførarar er veldig engasjerte i dette. Dei ser problemet i nærmiljøet sitt, men opplever at ressursane ikkje strekk til.

Støre trekkjer konkret fram lågterskeltilboda i kommunane, skulehelsetenesta og psykisk helsevern i spesialisthelsetenesta som viktige satsingsområde framover.

– Vi må bort frå at du må ha ein diagnose for å få hjelp, fastslår han.

