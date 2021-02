37 nye tilfelle av mutantvirus i Helse Bergen

innenriks

Helse Bergen dekkjer 18 kommunar i eit større område rundt Bergen. Området dekkjer mellom anna hardt ramma Ulvik kommune.

Totalt er sju pasientar innlagde i helseregionen, tre på Haukeland universitetssjukehus og fire på Voss, opplyser helseføretaket. Ingen av dei får intensivbehandling.

Det er registrert 14 nye smittetilfelle i Bergen siste døgn, skriv Bergens Tidende. To av smittetilfella er importsmitte, medan åtte har ukjend eller uviss smitteveg. Fire av tilfella er nærkontaktar.

Samtidig er det meldt om 13 nye tilfelle av mutert virus i Bergen. Ni av tilfella gjeld sørafrikansk virus, og fire gjeld britisk virus. Det er totalt 16 tilfelle med sørafrikansk virus og 20 med britisk virus, skriv kommunen i ei pressemelding.

Smitteutbrotet blir knytt i stor grad til dei to byggjeplassane Kronstad og Fantoft.

– Vi har mange nye tilfelle med mutert virus no, og det blir jobba for fullt med smittesporingsarbeidet. Vi ser særleg ein urovekkjande vekst knytt til det sørafrikanske viruset. Det er no fem tilfelle med dette viruset knytt til Kronstad og elleve tilfelle knytt til Fantoft. Situasjonen er framleis uoversiktleg, seier smittevernoverlege Frank van Betten.

2.105 personar testa seg måndag.

