26 nye smittetilfelle i Fredrikstad

innenriks

Fredrikstad kommune opplyser på nettsidene sine at 17 av dei 26 registrerte tilfella blir knytte til utbrotet av mutert koronavirus ved Begby skule, som igjen stammar frå utbrotet i ishallen i Halden.

– Det dreier seg om den muterte varianten av koronaviruset. Det er ingen haldepunkt for at denne virusvarianten gir meir sjukdom, men den smittar lettare. At vi har fått påvist fleire smittetilfelle, er dessverre som venta, seier kommuneoverlege Lise W. Storhaug.

Éin av dei smitta er smitta utanlands, medan åtte er nærkontaktar av kjende smittetilfelle.

(©NPK)