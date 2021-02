Truleg fleire muterte virustilfelle i Bærum

innenriks

Det skriv Budstikka.

Bærum kommune opplyser til avisa at to av tilfella er einskildståande, og at resten av smittetilfella er i tre familiar. Totalt er ni personar smitta.

Kommunen ventar på endeleg stadfesting frå Folkehelseinstituttet (FHI) før dei kan seie litt meir om spreiinga av viruset og kor mange som er smitta.

Nyheita om det muterte viruset i Bærum kjem rett etter meldinga om at det britiske muterte viruset er påvist hos seks personar i Asker.

Bærum kommune fortel at dei har tett dialog og samarbeid med FHI. Den smitta eleven var sist på skulen torsdag 4. februar. Heile klassen vart sett i karantene frå 5. februar, ifølgje avisa.

