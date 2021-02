Røde Kors: Ungdom slit under pandemien

innenriks

Dette skal dei gjere ved å opne fleire nye møteplassar for ungdom, skriv Røde Kors i ei pressemelding.

– Ungdom vi er i kontakt med, fortel at dei er einsame, umotiverte og lei av å fryse utandørs. Mange fortel at dei blir kasta ut av butikkar og sentrum, seier Camilla Ringdal Dukefos, programleiar for barn og unge i Noregs Røde Kors.

Fellesverket er Røde Kors sine 14 ungdomshus fordelte over 11 byar i heile landet. No er Røde Kors i gang med planlegginga av fem nye fellesverk. Her kan ungdom få ein gratis møteplass med mellom anna matservering, tilbod om leksehjelp og konfliktforebyggende gatemekling.

(©NPK)