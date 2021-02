Profilert forsvarsadvokat frifunnen for grov korrupsjon

innenriks

Den 55 år gamle mannen stod tiltalt for å ha fått 5.500 euro i 2013 av eit narkotikasikta klient. Pengane skulle advokaten bruke til å sørgje for at klienten ikkje vart tiltalt eller domfelt i ei heroinsak, ifølgje tiltalen.

Advokaten blir frifunnen for hovudpunkta om korrupsjon og bedrageri, og dessutan for dei andre, mindre alvorlege punkta i tiltalen.

Rett nok seier retten seg samd i at fleire moment ved saka og handlingane og framferda til advokaten er suspekt, men konkluderer med at det ikkje finst bevismessige haldepunkt for å dømme han.

Konvolutt med euro

– Sjølv om NNs (advokaten, red.mrk.) forklaring blir lagd til grunn … kan retten vanskeleg sjå det forskjellig enn at NNs framferd … og den etterfølgjande, kritikkverdige handteringa av klientmiddel, verkar i beste fall som uryddig og lite tillitvekkande advokatframferd, skriv tingrettsdommar Kim Heger før han konkluderer med frifinning.

Det er ikkje nekta for at advokaten fekk pengane – ein konvolutt med 5.500 euro i kontantar – då han i var i Tyskland visstnok for å prøvekøyre ein sportsbil og samtidig møte ein av vennene til klienten. Men advokaten har heile tida hevda at dei var ordinære klientmiddel, som ved ei unnlating vart plassert i safen på advokatkontoret i staden for på klientkonto.

– Påtalemakta registrerer avgjerda til tingretten. Vi vil no lese dommen grundig og ta stilling til om vi vil anke dommen, seier aktor, statsadvokat Carl Graff Hartmann til NTB.

For svake bevis

Retten fell ned på at det ikkje er tilstrekkeleg bevist at advokaten formidla til klienten at han skulle bruke pengane til å bestikke politi eller offentleg påtalemakt. Det er heller ikkje klart ut frå bevisføringa kva klienten meinte pengane skulle brukast til – om det var «advokathonorar eller til bestikkelse», kjem det fram av dommen.

– På bakgrunn av ovannemnde er retten ikkje sikker ut over alle rimelege tvil om at NN har handla slik som beskrive i tiltalen, skriv Heger.

Verken advokaten eller forsvararen hans, advokat John Christian Elden har svart på NTBs førespurnader etter domsavseiinga.