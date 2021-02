Mann erkjenner straffskuld etter påkøyring med elsparkesykkel

innenriks

Det melder NRK.

Mannen køyrde på ei kvinne i eit fotgjengarfelt i Bygdøy allé på Frogner i Oslo i september i fjor, ifølgje tiltalen. Kvinna vart påført alvorlege skadar og vart liggjande på sjukehus i to veker.

Sykkelen har vorte målt til å kunne gå i 48 kilometer i timen etter ein test hos Statens vegvesen, ifølgje NRK. Påtalemakta meiner at elsparkesykkelen, på grunn av farten han kunne oppnå, burde ha vore registrert som ei motorvogn og forsikra.

I tillegg til at påtalemakta meiner at han ikkje var omsynsfull nok i trafikken, er han derfor òg tiltalt for å ha ført ei motorvogn han ikkje hadde gyldig førarkort for.

