Legeforeningen tapte ankesak om anonyme vurderingar på nett

innenriks

Oslo tingrett vedtok for eit drygt år sidan at nettstaden kan samle inn og publisere vurderingar av helsepersonell, utan at personellet får moglegheit til å reservere seg mot dette.

Legeforeningen anka dommen, og lagmannsretten har no altså komme til same konklusjon som tingretten.

«Legelisten.no og pasienters ytringsfrihet og interesse i publiseringen i dette tilfellet veier tyngst, slik at helsepersonells interesser og rett til privatliv ikke går foran og krever vern av de angitte personopplysninger», heiter det i den ferske dommen.

Foreininga er skuffa over dommen til lagmannsretten, skriv Dagens Medisin.

– Vi meiner at det å vere lege ikkje kan likestillast med å drive kjøp-og-sal. Legar er ikkje reine serviceytarar, men forvaltar òg interessene i samfunnet, seier leiar Nils Kristian Klev i Allmennlegeforeningen, som uttaler seg på vegner av Legeforeningen.

– Det å ta viktige avgjerder om sjukmeldingar og medisinering, blir vanskelegare når du risikerer å bli hengd ut og utsetjast for press på nettet, meiner han.

Legeforeningen har førebels ikkje bestemt seg for om dei vil anke dommen.

(©NPK)