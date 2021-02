Kunnskapsministeren informerer om eksamen måndag

innenriks

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) har invitert til pressekonferanse måndag klokka 11.

Fleire parti har kravd at årets eksamen blir avlyst. Ap, SV, Raudt og MDG har kravd dette, medan Frp 3. februar sa at dei førebels ikkje vil gå inn for at eksamenane i vår blir avlyste. Dei bad kunnskapsministeren gå fleire rundar med skuleorganisasjonane.

Også Utdanningsdirektoratet har tilrådd at eksamen blir avlyst.

Utdanningsforbundet, som organiserer rundt 180.000 lærarar, meiner også at eksamen for grunnskulen og vidaregåande skule bør avlysast, men meiner likevel at eksamen bør gå som normalt for privatistar og for dei elevane som vil bli forhindra frå å gå vidare i utdanning og arbeidsliv dersom dei ikkje får avlagt eksamen.

