Frykt for fleire demente sjåførar ved førarkort-liberalisering

Eit fleirtal på Stortinget, beståande av forslagsstillar SV, og dessutan Ap og Frp, går inn for å fjerne kravet om helseattest for eldre sjåførar. Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget leverte innstillinga si tysdag.

– Viss forslaget blir vedteke, er vi svært bekymra for ytterlegare svekking av moglegheita til å forhindre at sjåførar med demens får behalde førarkortet, seier generalsekretær Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen til Dagsavisen.

I aldersgruppa over 85 har mellom 30 og 50 prosent demens.

– Vi får jamleg førespurnader til demenslinja frå pårørande som fryktar at ektefellen eller foreldra deira skal forårsake skade eller ta eige eller andres liv på grunn av uforsvarleg køyring, seier ho.

Det er SVs SVs Arne Nævra som varmast har argumentert for fjerning av helseattesten.

– Dei eldre er generelt ikkje overrepresentert i ulykkesstatistikken, og det er ikkje nokon gode, faglege grunnar til at eldre sjåførar skal behandlast annleis enn yngre, sa han til NTB tidlegare i februar.

Frå juni 2019 vart aldersgrensa for helseattest for å kunne behalde førarkortet heva frå 75 til 80 år. Behovet for å fornye helseattesten vart endra frå kvart andre til kvart tredje år.

