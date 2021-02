Fleire tilfelle av mutert virus registrert i Ulvik

innenriks

Ulvik har no registrert i alt 69 prøver av den muterte varianten, opplyser kommunen på nettsidene sine.

Ordførar Hans Petter Thorbjørnsen (Ap) opplyser til NTB at dei ti tilfella som er registrerte måndag, ikkje nødvendigvis er nye, men at kommunen no har gjennomført ei oppteljing og kartlegging av alle tilfella.

Kommunen ventar no på at ytterlegare prøver blir sekvensert for det muterte viruset.

Regjeringa innførte søndag ei rekkje inngripande tiltak for Ulvik, Kvam og Bergen etter utbrotet av mutert virus i dei tre kommunane. Tiltaka inneber mellom anna at det blir innført raudt nivå i barnehagar, barneskular og ungdomsskular, skjenkestopp og at dei fleste butikkar blir stengde.

