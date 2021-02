Bergen vil stengje større byggjeplassar

innenriks

Kommunen har vendt seg til Helsedirektoratet og Statsforvaltaren og bede om at større byggjeplassar blir omfatta av verksemder som held stengt denne veka. Bakgrunnen er ein «berettiget uro», opplyser Beate Husa (KrF), byråd for eldre, helse og frivilligheit, på ei pressebrifing måndag ettermiddag.

Det er utbrot av både den britiske og sørafrikanske koronavarianten i Bergen samtidig. Smitten blir i stor grad knytt til byggjeplassane Fantoft stasjon og Kronstad stasjon. Den første har mange arbeidarar, medan Kronstad er ein mindre byggjeplass.

Fryktar spreiing

– Vi ber alle som har vore på dei to byggjeplassane, om å teste seg, seier Husa.

Kommunen fryktar at det er fare for at smitten har spreidd seg til andre byggjeplassar sidan nokre arbeidarar har jobba på ulike byggjeplassar og flytta seg rundt.

– Generelt ber vi om at folk som jobbar på ulike byggjeplassar i Bergen, har låg terskel for å teste seg, seier Husa.

Dersom nasjonale styresmakter ikkje vil utvide den nasjonale forskrifta til å omfatte byggjeplassar, vil byrådet i Bergen vurdere om det skal innførast ei lokal forskrift for byggjeplassane.

Har starta tilsyn

Arbeidstilsynet er i startfasen av eit tilsyn med byggjeplassane, opplyser seksjonsleiar Marita Scott i Arbeidstilsynet til NTB.

– Vi har bede om dokumentasjon frå hovudentreprenørane, slik at vi kan starte prosessen, seier Scott.

– Det vi er opptekne av, er at arbeidsgivarane tek vare på smittevernet på byggjeplassen. Det handlar om at dei har tiltak som førebyggjer at smitte skjer. På ein byggjeplass kan det vere ganske utfordrande å sikre at god nok informasjon er gitt og at rutinar blir følgde, når det er mange underentreprenørar og arbeidstakarar som snakkar ulike språk, seier ho.

Arbeidet ved begge byggjeplassane er stansa, og Arbeidstilsynet ønskjer å få vite kva slags tiltak som blir sette inn når dei blir igjen opna.

32 tilfelle

Haukeland universitetssjukehus påviste gjennom helga 32 muterte virustilfelle i Helse Bergen, Helse Fonna og Helse Førde.

30 av tilfella er av den britiske varianten, to av den sørafrikanske, melder NRK.

Haukeland universitetssjukehus analyserer positive koronaprøver frå heile regionen for å finne muterte virus. Dei tre helseføretaka dekkjer heile Vestland fylke, og dessutan Haugesund-regionen i Rogaland.

Utbrotet av mutert koronavirus i Vestland fylke førte søndag til ei kraftig nedstenging av Bergen og fleire andre kommunar i det tidlegare Hordaland.

(©NPK)