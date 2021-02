Strenge tiltak i Bergen og kommunane rundt etter utbrot av mutantvirus

innenriks

Tiltaka gjeld frå klokka 18 søndag kveld til og med neste søndag. Smitteverntiltaka er innførte for at kommunane skal få oversikt over situasjonen, opplyser helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

– Vi må ha strengare tiltak i kommunar som er ramma av utbrot av dei meir smittsame variantane av viruset enn i resten av landet. Vi har framleis eit mål om å slå ned og forseinke at desse meir smittsame variantane spreier seg. Det har kommunane som var ein del av utbrotet i Nordre Follo klart, og det trur eg òg Bergen og kommunane rundt vil klare, seier Høie.

Uoversiktleg situasjon

I dei tre verst ramma kommunane Bergen, Kvam og Ulvik blir det same strenge tiltaka som Oslo og enkelte kommunar på Austlandet har vore underlagde.

– Situasjonen i Bergen er krevjande og uoversiktleg. Vi har gjennom helga hatt god dialog med Bergen og dei aktuelle kommunane rundt kvar ein opplever utbrot både av den engelske varianten av koronaviruset og av den sørafrikanske varianten. Helsedirektoratet har i samråd med FHI tilrådd forsterka smitteverntiltak og særleg høgt tiltaksnivå i Bergen kommune, Kvam og Ulvik, seier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Det betyr raudt nivå på barnehage, barne- og ungdomsskule. Smittevernstyresmaktene kan vedta å stengje skular og barnehagar viss det er nødvendig.

Kjøpesenter, varehus og butikkar stengjer, med visse unntak. Det gjeld mellom anna matbutikkar, apotek, bensinstasjonar, vinmonopolet, kioskar og helsekostforretningar, butikkar som sel dyrefôr og utstyr til dyr, og enkelte andre.

Det er plikt til å bruke munnbind på offentlege stader og kollektivtransport og taxi.

Treningssenter, bibliotek, symjehallar, museum, kinoar, kulturarrangement, bingohallar og liknande blir haldne stengt.

Det vil vere skjenkestopp. Serveringsstader er stengde, men det er tillate med takeaway. Og alle bør unngå besøk heime, men åleinebuande kan få eller gå på besøk til éin eller to faste venner.

Strengare òg i randkommunar

I ti omliggjande kommunar blir det òg innført skjerpa smitteverntiltak. Dette gjeld kommunane Alver, Askøy, Bjørnafjorden, Eidfjord, Osterøy, Samnanger, Ullensvang, Vaksdal, Voss og Øygarden.

Her vil barnehagar, barne- og ungdomsskular framleis liggje på gult nivå. Nasjonale reglar gjeld for arrangement, og det er framleis tillate å organisere idrettsaktivitetar for vaksne. Det gjeld òg trening, prøver for kor, korps og teater.

Til liks med tiltaka i dei såkalla Ring1-kommunane, vil kjøpesenter og varehus vere stengde. Butikkar er stengde, med unntak av matbutikkar, apotek og ein del andre utsalsstader som sel nødvendige varer.

Det blir innført skjenkestopp, men serveringsstader kan halde ope.

Ein kan ha besøk heime, men ikkje av fleire enn fem gjester. Viss alle gjestene kjem frå same husstand, kan ein vere fleire, men ein må likevel ikkje vere fleire enn at ein kan halde avstand.