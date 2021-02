Byrådet i Bergen: Vi trykkjer på den raude knappen

innenriks

Bergen er ramma av villsmitte av både det britiske og det sørafrikanske viruset samtidig.

-Begge utbrota blir rekna som uoversiktlege, uavhengig av kvarandre, opplyste byrådsleiar Roger Valhammer (Ap) på ein pressekonferanse søndag ettermiddag.

Kommuneleiinga fryktar no at det kan oppstå massespreiing ut frå begge utbrota, og understrekar at situasjonen er meir uoversiktleg enn den var i Nordre Follo.

Det er hittil funnet 16 tilfelle av det britiske viruset og sju tilfelle av det sørafrikanske.

Håpar å slå ned sørafrikansk virus

Det er særleg utbreiinga av det sørafrikanske muterte viruset som vekkjer bekymring, både lokalt og nasjonalt. Men kommunen håpar det er mogleg å slå ned viruset ved å innføre svært inngripande tiltak i ein kort periode.

– Derfor tryggjer vi no på den raude knappen, sa Valhammer.

– Vi har to aggressive mutantar i byen samtidig. Det sørafrikanske viruset har ikkje bite seg fast enno i Bergen eller i Noreg. Vi må gjere alt for å slå det ned, sa han.

13 kommunar stengjer ned

Regjeringa kunngjorde at det frå klokka 18 søndag og ei veke framover blir innført tiltak som betyr nærast full nedstenging i Bergen, Kvam og Ulvik. I tillegg kjem strenge smitteverntiltak i ti andre omliggjande kommunar.

Smittetala har i lengre tid vore ganske låge i Bergen. Mange vil kanskje reagerer på at svært inngripande tiltak kjem no, påpeika helsebyråd Beate Husa (KrF). Men dei to virusmutantane gjer det nødvendig, understreka ho.

– Dei ser ut til å vere ein god del meir smittsame, og vi kjenner ikkje konsekvensane ved sjukdomsforløp, sa ho.

Byggjeplassar

Utbrota er knytte til to byggjeplassar i Bergen, som no er stengde ned. Særleg vekkjer utbrotet på byggjeplassen ved Fantoft stasjon bekymring.

– Dette er eit knutepunkt og her er det kanskje fleire enn 100 moglege nærkontaktar, opplyser byråd for eldre og helse, Beate Husa (KrF).

Plassen er eit knutepunkt i tilknyting til bybanen i Bergen. Det ligg òg ei rekkje butikkar i nærleiken, og dessutan offentlege verksemder og studentbustader.

Til Bergens Tidende seier entreprenøren ved byggjeplassen at dei så langt veit om fem arbeidarar som har fått påvist koronasmitte, nokre av dei med den sørafrikanske mutasjonen.

– Eg kan stadfeste at fleire av smittetilfella er tilknytt byggjeplassen vår ved Fantoft stasjon. Det er ein stor byggjeplass, og vi oppdaga smitte onsdag førre veke, seier dagleg leiar i Lars Jønsson AS, Tim Helge Sætre.