Telenor: Store delar av mobiltrafikken oppe igjen i vestlandskommunar

innenriks

– Telenor har no ruta om trafikken, slik at store delar av mobiltrafikken skal vere inne igjen. Det kan vere nokre enkeltområde som har redusert dekning, men majoriteten av mobiltrafikken skal fungere som normalt, skriv dei i e-post til NTB ved 19-tida.

Det blir òg jobba med å finne mellombels reservelinje for breibandtenester, opplyser Telenor.

Utan dekning

Dei sju kommunane Stranda, Kinn, Voss, Bremanger, Stad, Stryn og Gloppen var fredag ettermiddag utan både mobildekning og internett etter eit fiberbrot ved Voss.

I tillegg til dette brotet, er det òg brot i ein sjøkabel nær Måløy.

Telenor jobbar vidare med permanent retting av dei to feilsituasjonane i Vestland fylke.

Skøytelag til Voss

– Feilretting på sjøkabel går føre seg, og arbeidet vil halde fram gjennom helga til kabelen er skøytt. Dette er komplisert og tidkrevjande arbeid. To skøytelag er på veg frå Bergen til Voss og byrjar på arbeidet i kveld. Entreprenørane våre vil jobbe kontinuerleg til skaden er retta, skriv Telenor i e-posten.

Ifølgje selskapet kjem begge brota av eksterne aktørar. Sjøkabelbrotet har skjedd som følgje av ytre skade påført av ekstern skadevaldar, og fiberbrotet ved Voss har oppstått som følgje av ein graveskade i samband med vegarbeid.

Telenor hadde tidlegare fredag problem med 4G tale. Selskapet opplyser at taletrafikken no fungerer som normalt, og at dette ikkje har nokon samanheng med feila på Vestlandet.

(©NPK)