Staten ankar dommen etter at norske hytteeigarar i Sverige vann søksmål

innenriks

– Vi står overfor ein alvorleg smittesituasjon, og fagstyresmaktene våre har vore tydelege på at karanteneordninga bør vere så generell som mogleg for å verne oss mot importsmitte, og at den bør omfatte personar med fritidseigedommar i utlandet. Regjeringa har følgt dette rådet. Vi vil derfor anke, seier Høie i ei pressemelding.