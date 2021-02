innenriks

Ordførar Roald Aga Haug seier til Hordaland Folkeblad at kommunen reknar med at det vil bli fleire, og det blir mistenkt at i alle fall ein person til er smitta.

Sidan smittetilfellet kan knytast til utbrotet i Ulvik, er det stor mistanke om mutert virus.

I ei pressemelding skriv kommunen at kriseleiinga vil møtast på kort varsel dersom situasjonen utviklar seg, og at innbyggjarar og næringsliv må vere førebudde på at det kan bli sett i verk lokale tiltak.

