PST: Fengsling einaste alternativ for terrorsikta 16-åring

innenriks

PST var knapp i kommentarane etter fengslingsmøtet i Oslo tingrett fredag ettermiddag, men politiadvokat Thomas Blom seier saka er svært alvorleg.

– Vi hadde ikkje stått her elles, seier Blom til NTB etter at fengslingsmøtet var avslutta. Rettsmøtet i Oslo tingrett gjekk for lukka dører. Grunngivinga er mellom anna den låge alderen for den sikta.

– Dei krava vi stiller til tryggleik, er dessverre slik at vi ikkje ser nokon andre alternativ enn å be retten varetektsfengsle han, seier Blom.

Han seier PST har gjort beslag i saka, men at dei ikkje heilt veit omfanget av kva dei står overfor. I tida framover må etterforskinga prioriterast slik at 16-åringen ikkje treng å sitje fengsla lenger enn nødvendig.

Forsvararen til guten, advokat Andreas Berg Fevang, meiner vilkåra for å fengsle 16-åringen ikkje er oppfylt.

– Det einaste eg kan seie på noverande tidspunkt er at sikta ikkje erkjenner straffskuld og krev seg sett fri. Vi har vist til at det er svært strenge vilkår for fengsling av barn. Det må vere tvingande nødvendig, og vi meiner at dei strenge vilkåra for det ikkje er oppfylt, seier Fevang til NTB.

Den 16 år gammal syriske guten vart torsdag arrestert og sikta for førebuingar til terrorhandling. Han vart framstilt for varetektsfengsling fredag klokka 13 i Oslo tingrett.

(©NPK)