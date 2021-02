Opposisjonsparti vil at bustønad skal inkludere dyrare straum

innenriks

Dei siste dagane har straumprisane vore dyrare enn på lenge. Tysdag nådde kilowattprisen ein topp på 1,52 kroner mellom klokka 8 og 9. Berre ti gonger tidlegare har straumprisen vore høgare i Oslo, skriv VG.

Dei høge straumprisane kan få konsekvensar for mange, meiner Raudt og SV.

Raudt-leiar Bjørnar Moxnes meiner regjeringa må ta grep og auke bustønaden, og SVs Karin Andersen meiner at regjeringa stiller seg for avventande i spørsmålet.

I 2019 vart bustønaden auka på grunn av høge straumprisar. Då fekk mottakarane 2.950 kroner meir i støtte. I dag er det berre pensjonistar som får straumprisen bakt inn i bustønadordninga.

– Bustadmarknaden i Noreg er ei forskjellsmaskin av ei anna verd, seier Karin Andersen. Ho peikar på at nettleige òg er ein vesentleg kostnadsfaktor for mange lågtlønna, og at dette derfor òg burde dekkast av støtteordninga.

Andersen vil derfor ha ei ordning som tek høgd for svingingar i folk straumutgiftene til folk.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) opnar for målretta tiltak, men meiner det vil vere fornuftig å vente på prisutviklinga utover vinteren.

