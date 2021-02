MDG held døra på gløtt for statsminister Vedum

innenriks

– Det er eigentleg berre éin ting vi har avvist heilt. Og det er formelt samarbeid med Frp.

Det seier MDGs partileiar Une Bastholm på telefon til NTB.

Frå heimekontoret svarer ho no meir detaljert enn før på korleis MDG ser på moglegheita for at Vedum kan bli statsminister etter valet.

Bastholm trur ikkje det er realistisk. Og det er i alle fall ikkje noko MDG ønskjer seg. Men Bastholm held moglegheita open for at MDG kan sikre ei framtidig Vedum-regjering fleirtal i Stortinget.

– Det blir jo tøffe forhandlingar. Men det er ei teoretisk moglegheit, seier ho.

Drøymer om Støre

MDG gjekk allereie i november i fjor ut med draumescenarioet sitt. Det er at Arbeidarpartiets leiar Jonas Gahr Støre skal vende ryggen til Vedum og satse på ein koalisjon med MDG og SV i staden.

– Det er Støre vi legg til grunn at er statsministerkandidaten på venstresida, seier Bastholm.

– Vi synest ikkje Vedum er eigna til å leie landet i ei tid der så mykje av framtida til ungane våre står på spel. Dette er tiåret der verda skal halvere utsleppa.

Bastholm meiner Senterpartiet tek «skremmande» lite ansvar for ein konstruktiv klimadebatt.

– Noreg treng ein statsminister som gjer kampen for klima, naturen og framtida til ungane til hovudsaka si. Hittil har Vedum gjort det meste for å vise at han har tenkt å gjere det stikk motsette.

Ikkje utelukka

Men trass i alt dette: MDG vil ikkje heilt sjå bort frå deltaking i ei regjering der Vedum er sjef.

– Vi har ikkje noko vedtak om det. Politikken er det aller viktigaste for oss. Men det er vanskeleg for MDG å skulle sitje i ei regjering med ein statsminister som har den haldninga til klimapolitikk som Vedum har. Det trur eg Senterpartiet lett ser sjølv òg.

– Er det umogleg for MDG å inngå budsjettsamarbeid med ei regjering der Vedum er statsminister?

– Nei, det er ikkje avvist, seier Bastholm.

– Vi seier i alle fall ikkje det på dette tidspunktet. Men kva krav vi vil ha i ei slik forhandling, blir opp til landsstyret å avgjere på eit seinare tidspunkt, og mykje vil òg vere opp til valresultatet.

Mediekrangel

Dei siste dagane har Bastholm og Vedum krangla heftig i media om den nye klimaplanen som den borgarlege regjeringa har lagt fram.

Bastholm skuldar Senterpartiet for å opptre maktkynisk.

– Dei prøver å byggje ein opinion mot klimapolitikk ved å fortelje folk at hovudproblemet med klimapolitikken er at han går ut over den jamne nordmannen, seier ho.

Vedum sjølv fastslår derimot at Senterpartiet er svært oppteken av å få ned norske klimagassutslepp.

– Men det kan ikkje vere dei som har lågast inntekt, som skal rammast hardast. Vi kan ikkje føre ein avgiftspolitikk som gjer det vanskeleg å bu og drive næring i store delar av landet, seier han.

Senterpartiet seier nei

Når det gjeld regjeringssamarbeid, er svaret frå Vedum enkelt. Han seier blankt nei.

– Vi har respekt for at det er politiske usemjer. Derfor er sjølvsagt det heilt uaktuelt.

Vedum stadfestar at det heller ikkje er aktuelt å søkje budsjettsemje med MDG viss partiet kjem på vippen i Stortinget.

– Svaret mitt er nei. Det er ikkje naturleg.

– Har du lyst til å bli statsminister?

– Der veit du kva eg kjem til å svare: Det er politikken som er det viktigaste.

(©NPK)