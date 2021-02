Kvinna som vart henta ut av al-Hol, er terrortiltalt

innenriks

Politiet har teke ut tiltale mot den norsk-pakistanske kvinna for deltaking i ekstremistgruppene Nusrafronten og IS frå ho reiste til Syria i juni 2013 til mars 2019. Ho er ikkje tiltalt for sjølv å ha gjort eller delteke i stridshandlingar for organisasjonane.

Den 30 år gamle kvinna er den første i Noreg som blir tiltalt for terrordeltaking, basert på handlingar som er skildra i tiltalen. Ho har heile vegen hevda at ho ønskte å komme heim, og at ho vart halden i Syria mot sin vilje av dei tre mennene ho var gift med.

– Ho reiste til Syria, gifta seg med tre framandkrigarar og fekk barn med to av dei. Vi meiner at det var deltaking i IS at ho tok seg av barna og tok seg av oppgåver heime. På den måten bidrog ho til og la til rette for at ektemennene hennar kunne dra ut og gjennomføre kamphandlingar for IS, seier statsadvokat Geir Evanger til NTB.

Henta ut av flyktningleir

Rundt ti månader etter at ho vart internert, henta norske styresmakter henne ut frå den berykta al-Hol-leiren i januar i fjor, først og fremst på grunn av den visstnok alvorlege helsetilstanden til det eldste barnet hennar. Det skapte kraftige politiske bruduljar, og førte til at Framstegspartiet trekte seg ut av regjeringssamarbeidet.

Ho vart arrestert av Politiets tryggingsteneste (PST) då ho landa på Gardermoen saman med sin då fem år gamle son og hans tre år gamle veslesyster, og har sete varetektsfengsla og vore sikta for terrordeltaking sidan. Forsvararen hennar, advokat Nils Christian Nordhus, var ikkje umiddelbart tilgjengeleg for kommentar fredag morgon.

Han har tidlegare uttalt til NTB at kvinna ønskjer å la seg avhøyre og vil samarbeide med PST for å belyse si eiga sak. Det er uklart korleis ho stiller seg til spørsmål om straffskuld.

Saka kjem for opp for Oslo tingrett 1. mars. Det er sett av fire veker til behandlinga av ho.

– Halden med tvang

– Det har vore eit hovudpoeng frå forsvararen at ho vart halden i Syria med tvang. Dette blir eit av dei største spørsmåla som kjem opp for retten – bevismessig og om det i det heile har nokon rettsleg relevans, seier Evanger

I ei fråsegn ein månads tid etter arrestasjonen, sa advokat Nordhus at kvinna er glad for å vere med på å oppklare si eiga straffesak og at ho håpar informasjonen ho bidreg med, kan førebyggje at andre unge i framtida reiser inn i konfliktområde.

– Standpunktet hennar til siktinga er uendra. Ho har i inneverande periode vore i fleire avhøyr, og i kommande firevekersperiode er ho innstilt på å møte i fleire nye avhøyr. Det er krevjande avhøyr, og varetekta er tung, men så lenge ho veit at barna får all den nødvendige omsorg, kjærleik og helsehjelp som dei no treng, er det dette som er det viktigaste for henne, sa han.