Kommunar krev at Hareide ryddar opp i elsparkesykkelkaos

– For tre år sidan slapp regjeringa laus eit elsparkesykkelkaos i byane. No må dei snart sjå å rydde opp. Regjeringa må gi byane moglegheita til å regulere dette sjølv. Og det hastar, seier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) i Oslo til NTB.

Saman med Bergen, Trondheim og KS, som organiserer norske kommunar, har Oslo no gitt tydeleg beskjed om kva dei synest om dei nye reglane for elsparkesyklar som Statens vegvesen har foreslått. Høyringsfristen går ut i neste veke.

Kommunane krev større handlingsrom til å slå ned overfor sparkesykkelselskapa, og ønskjer mellom anna å kunne regulere talet på sparkesyklar.

– Oslo har eit heilt skyhøgt tal elsparkesyklar, og vi kan ikkje akseptere at folk slit med å komme seg fram i byen fordi elsparkesyklar flyt rundt i gatene, samtidig som utleigeselskap kan tene store pengar på å bruke offentleg grunn, seier Berg.

Promillegrense

Ho fryktar no at byen går ein ny «kaosvår» i vente.

– Det viktigaste er at byane får heimel til å regulere utleige av elsparkesyklar på offentleg grunn. Dette vi har bede regjeringa om fleire gonger, seier Berg.

I forslaget til nye reglar, som Statens vegvesen no har ute på høyring, blir det mellom anna foreslått promillegrense og aldersgrense for sparkesyklane, og dessutan moglegheit for å gi bøter ved feilparkering. Det synest Oslos miljøbyråd kan vere bra.

– Men ingen av desse forslaga løyser det mest grunnleggjande problemet til Oslo, at det er altfor mange elsparkesyklar, seier ho.

Meir kontroll

Bergen og Trondheim er òg tydelege på at dei ønskjer meir kontroll. Begge kommunane har teke elsparkesykkelselskap til retten i forsøk på å regulere marknaden.

– Det er eit demokratisk problem at nokre el-løpehjulaktørar no tener svært gode pengar på å bruke offentlege byrom slik det sjølv passar dei, mot viljen til kommunen og på kostnad av folk som går, syklar og rullar, eller har nedsett syn, seier byråd for klima, miljø og byutvikling Thor Haakon Bakke (MDG) i Bergen kommune til NRK.

Sparkesykkelselskap positive

KS, organisasjonen til kommunesektoren, forstår at kommunane er skuffa, og støttar opp om kravet om moglegheit for meir lokal regulering.

– Regjeringa har lagt mykje ansvar på kommunane ved å opne for den store veksten i bruk av elsparkesyklar. staten må sørgje for at kommunane får dei verktøya og ressursane som er nødvendige for å ta vare på dette ansvaret, seier interessepolitisk direktør Helge Eide i KS i ei pressemelding Oslo kommune har sendt ut.

Tier er blant aktørane som leiger ut elsparkesyklar. Noregssjef Lars Christian Grødem-Olsen er positiv til at kommunane kan bestemme meir.

– Det beste er om kommunane regulerer utleiga lokalt, og her er det viktig at kommunaldepartementet snart gjer tydeleg korleis kommunar kan regulere, seier Grødem-Olsen til NRK.

Tidlegare har òg utleigeselskapet Voi bede om meir regulering.

