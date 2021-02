Hytteeigarane vann sak mot staten – slepp karantene etter Sverige-besøk

innenriks

Retten er samd i at reglane om innreisekarantene for hytteeigarane er eit inngrep i rørslefridommen og retten deira til respekt for heim og familieliv. Det kjem fram av dommen frå Oslo tingrett fredag formiddag.

Seks personar som eig fritidseigedom i Sverige, gjekk i bresjen for eit søksmål som rundt tusen hytteeigarar stilte seg bak. Dei meinte vedtaket om karanteneplikt ved opphald på hytta over grensa var ugyldig.

Retten gir ikkje hytteeigarane eit vilkårslaust eller varig fritak frå innreisekarantenen, og seier i dommen at dette må vurderast av forvaltninga, og bli sett i samanheng med andre tiltak og utvikling i smittesituasjonen.

Saksøkjarane har ikkje fått medhald i kravet om mellombels åtgjerd. Dagens praksis blir halden oppe inntil staten eventuelt vedtek dommen, eller ei anka avgjerd er rettskraftig avgjort i rettssystemet.