Hytteeigarane vann koronasak – staten ankar dommen

innenriks

Retten er samd i at reglane om innreisekarantene for hytteeigarane er eit inngrep i rørslefridommen og retten deira til respekt for heim og familieliv. Domstolen konkluderer derfor med at vilkåra for karanteneplikt er ugyldige. Det kjem fram av dommen frå Oslo tingrett fredag formiddag.

Seks personar som eig fritidseigedom i Sverige, gjekk i bresjen for eit søksmål som rundt tusen hytteeigarar stilte seg bak. Dei meinte vedtaket om karanteneplikt ved opphald på hytta over grensa var ugyldig.

Likevel må dei truleg vente ei god stund til før dei ubekymra kan reise til og frå hytta i Sverige. Retten gir ikkje noko vilkårslaust eller varig fritak frå innreisekarantenen. Tingrettsdommar Ingebjørg Tønnessen understrekar i dommen at unntak må vurderast av forvaltninga, og må sjåast i samanheng med andre tiltak og utvikling i smittesituasjonen.

Staten ankar dommen og skal bruke tida framover til å førebu ein anke til lagmannsretten, ifølgje helse- og omsorgsminister Bent Høie (H). Det blir ikkje gjort endringar i covid-19-forskrifta som følgje av dommen.

Ikkje fritt fram

– Vi står overfor ein alvorleg smittesituasjon, og fagstyresmaktene våre har vore tydelege på at karanteneordninga bør vere så generell som mogleg for å verne oss mot importsmitte, og at den bør omfatte personar med fritidseigedommar i utlandet. Regjeringa har følgt dette rådet, seier Høie.

I retten avviste advokat Ida Thue frå regjeringsadvokaten argumentasjonen til saksøkjarane fullstendig og poengterte at karanteneplikta er eit heilt sentralt verkemiddel i forsøket til styresmaktene på å kjempe mot spreiinga av koronaviruset.

Saksøkjarane har heller ikkje fått medhald i kravet om mellombels åtgjerd. Dagens praksis blir derfor halden ved lag inntil staten eventuelt vedtek dommen, eller ei anka avgjerd er rettskraftig avgjort i rettssystemet.

Som om ikkje det er nok, forlengde Sverige onsdag innreiseforbod for alle utlendingar utan negativ koronatest, og har sendt forsvaret vestover for å vakte grensa mot Noreg.

Kraftige reaksjonar

– Den nye smittsame varianten av koronaviruset har vist at det å ha strenge reglar om innreisekarantene, slik Noreg har hatt gjennom heile pandemien, er ekstra viktig. Dette blir òg stadfesta av at fleire land i Europa, inkludert Sverige, først nyleg har innført reglar om innreisekarantene, seier Høie.

Karanteneplikta sette sinna i kok hos mange av dei over 12.400 nordmennene som har hytte i Sverige då ho vart innførte i fjor vår. Allereie då kom det krav om oppmjuking og unntak – utan at regjeringa fann grunn til å etterkomme krava.

Hytteeigarane opplever at dei har vorte underlagt forbod når dei må sitje ti dagar i karantene etter å ha besøkt hytta på den andre sida av grensa, kjem det fram av sluttinnlegget deira til retten.

– Karanteneplikta er eit svært inngripande tiltak som set til side og umogleggjer utøvinga av heilt grunnleggjande rettar som rett til rørslefridom, retten til å utøve eigedomsrett og retten til familieliv og respekt for heim, skriv advokatane til hytteeigarane i sluttinnlegget.