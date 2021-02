FHI: Oslos smittesituasjon ville fått positiv effekt av vaksineprioritering

innenriks

Det som er vanskeleg, er å berekne kva negativ effekt det ville hatt andre stader i landet, forklarer Bukholm.

– Det er enkelt å argumentere for, og det er vi òg samde om, at viss du skeivfordeler mot Oslo, så vil du få ein positiv effekt i Oslo. Den er jo ikkje vanskeleg. Altså, den ser alle, seier Bukholm til NTB.

– Du får ein positiv effekt av å gi fleire vaksinar til tettbygde område. Men så får du ein negativ effekt av å ta frå andre delar av landet. Og då er spørsmålet korleis ein skal gjere det, seier han.

Direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet (FHI) har sagt at vaksinasjonen er førebyggjande, og ikkje vil bli brukt til å slå ned utbrot, då det tek veker å byggje opp vern.

Geografisk skeivfordeling

FHI har med jamne mellomrom sett på analysar som viser effekten av såkalla geografisk skeivfordeling av vaksinar, og held på med ein ny analyse som skal vere klar denne veka.

Analysen vil byggje på den aktuelle smittesituasjonen no. Ein datamodell kartlegg heile demografien i Noreg, og ser mellom anna òg på rørslemønster. Smittetal for alle fylke og kommunar i Noreg blir lagde inn i datamodellen.

– Så vil vi sjå kva effektar vi kan få av anten ei gradert skeivfordeling eller ei total skeivfordeling, seier ho.

Men reknestykket har så langt ikkje gitt noko eintydig svar om at skeivfordeling hadde vore fordelaktig for vaksineprosessen nasjonalt. Det er mellom anna fordi det er svært vanskeleg å berekne kvar neste smitteutbrot kjem.

Kompleks modell

Viss dei derimot hadde hatt ein meir kompleks modell der ei kraftig datamaskin vurderte kva kommunar som skal tildelast vaksinedosar basert på ei dag-til-dag-vekting med mange faktorar, kunne det til dømes vorte aktuelt. Men det er aldri testa ut, forklarer Bukholm.

– Nokre stader i landet er det nesten ikkje smitte, og andre stader er det smitte. Og så er det sannsynet for at det oppstår smitte, sånn som situasjonen i Stavanger eller i Halden. Det oppstår jo smitte stadig vekk i ei form for dynamikk, og det må vi òg leggje inn i modellen slik at ein får ei heilskapleg vurdering, seier Bukholm.

Nokre område har hatt vedvarande smitte over tid, kanskje mest i Oslo-regionen.

Bukholm seier det er logisk at eit smitteutbrot vil vere lettare å slå ned utanfor dei store byane der det er færre folk som i mykje større grad bur i eigne hus med god avstand.

– Men det aller viktigaste er å få vaksinert flest mogleg på kortast mogleg tid og få tak i fleire dosar, fastslår smitteverndirektøren.

