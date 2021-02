Ekspertutval utnemnt etter skredet i Gjerdrum

innenriks

– Skredet i Gjerdrum ramma oss alle. Eg har stor respekt for at problemstillingane vi skal sjå på, er komplekse. Eg er derfor glad for at utvalet er breitt samansett med fagleg tyngd, kombinert med praktisk erfaring frå forvaltninga og økonomisk og juridisk kompetanse, seier Inge Ryan.

Ekspertutvalet vart utnemnt av regjeringa fredag. Det skal undersøkje årsakene og vurdere tiltak for å styrkje førebygginga av ulykker knytt til kvikkleireskred i heile Noreg

– Skapt utryggje

– Skredet i Gjerdrum er det mest alvorlege kvikkleireskredet i Noreg i nyare tid. Eg er glad for at vi no har fått på plass eit breitt samansett og svært kompetent utval med fagekspertise innan geoteknikk, geologi, overvatn, juss og økonomi kombinert med praktisk erfaring frå forvaltninga, seier olje- og energiminister Tina Bru (H).

Utvalet skal levere den første delrapporten sin om årsakene til skredet i august i år og ei samla utgreiing i form av ei offentleg utgreiing (NOU) innan 31. januar neste år.

– Vi må lære av tragedien i Gjerdrum. Skredet har ført til at mange som bur i område med kvikkleire, kjenner seg utrygge. Sjølv om det er trygt å bu på urørt kvikkleire, har eg stor forståing for at mange av dei som bur i slike område, har mange spørsmål, seier Bru.

165 millionar ekstra

Førre veke foreslo regjeringa å løyve 165 millionar kroner ekstra middel til opprydding og sikringsarbeid i Gjerdrum. Dei ekstra pengane skal gå til Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) som skal stå for arbeidet.

I tillegg til tidlegare SV-politikar Inge Ryan som leiar, er utvalet sett saman av partnar Annegrete Bruvoll, beredskapssjef Ketil Matvik Foldal i Lillestrøm, assisterande statsforvaltar Gunnar Ove Hæreid i Vestland fylke, professor i bygg- og miljøteknikk Tone Merete Muthanna ved NTNU i Trondheim, professor i geoteknikk Steinar Nordal ved NTNU i Trondheim, senioringeniør Hanne Bratlie Ottesen i Statens vegvesen og forskar Inger-Lise Solberg ved Noregs geologiske undersøking i Trondheim.

