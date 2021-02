Byrådet i Oslo vil ha fleire høghus

innenriks

I 2005 vedtok bystyret at 42 meter (tilsvarande rundt 12–13 etasjar) var maksgrensa for høge hus i Oslo. Det er rett nok gjort fleire unntak for denne regelen, mellom anna på Skøyen og Ensjø. Det førte til at bystyret ønskte ein ny høghus-strategi, skriv Aftenposten.

Frå før er det vedteke å tillate inntil 42 meter ved ei rekkje knutepunkt, med eit tyngdepunkt høvesvis vest og nord i byen og dessutan langs Ring 1. No vil byrådet i tillegg vurdere høghus på seks nye stader i aust og sør. Dei vil òg sjå på om det kan byggjast høgare alle desse stadene.

– Vi har vore gjennom ein fase der Oslo har vore lettare å utvikle. Vi har transformert byen i område der det før primært var industri. No skal vi delvis utvikle byen i resten av byggjesonen. Det skal vere ei større grad av fornuftig fortetting, og det skal vere høghus, seier byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) til avisa.

Oslo Plaza på 117 meter (bygget før bystyret vedtok 42-meterregelen i 2005) kan dermed miste posisjonen som det høgaste bygget i byen (og Noregs nest høgaste).

Både på Majorstuen, Økern, Nydalen, Furuset, Ryen og Hauketo kan det dukke opp høghus i framtida.

– Dette handlar om areal. Vi har ikkje uavgrensa av det i Oslo. Vi må tore å byggje høgare der det er mogleg og fornuftig, seier vikarierande byutviklingsbyråd Arild Hermstad (MDG).

