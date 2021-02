16-åring sikta for terrorplanlegging fengsla i to veker

innenriks

Oslo tingrett er samd med PST at det er grunnlag for å mistenkje 16-åringen etter siktinga og skriv mellom anna i rettsavgjerda at opplysningar i saka underbyggjer at han vore i kontakt med farlege stoff som kan ha eit potensial som Kripos har beskrive i ein analyse lagt fram i retten.

– Sett i samanheng med informasjonen til politiet frå chatteloggar, er det òg hovudsakleg sannsynleg at sikta hadde som mål å bruke dette for å skape alvorleg frykt i befolkninga, skriv domstolen.

Retten skriv vidare at det er fare for at bevis kan gå tapt dersom den sikta guten blir sett fri. Det blir vist til at etterforskinga av saka er på eit tidleg stadium, og at det er sikra databeslag som etterforskinga enno ikkje har hatt moglegheit til å gå gjennom og som må tolkast frå arabisk.

Uavklart

– Som nemnt er etterforskinga i ein svært tidleg fase og det er uavklart om sikta har handla åleine eller saman med nokon, skriv tingrettsdommar Elisabeth Jordan Ramstad.

Den 16 år gamle syriske guten vart torsdag arrestert og sikta for førebuingar til terrorhandling. Han vart framstilt for varetektsfengsling fredag klokka 13 i Oslo tingrett, der retten òg kom fram til at han òg må undergjevast brev- og besøkskontroll i heile fengslingsperioden.

– Alvorleg sak

PST var knapp i kommentarane etter fengslingsmøtet i Oslo tingrett fredag ettermiddag, men politiadvokat Thomas Blom seier saka er svært alvorleg.

– Vi hadde ikkje stått her elles, uttalte Blom til NTB etter at fengslingsmøtet var avslutta. Rettsmøtet i Oslo tingrett gjekk for lukka dører. Grunngivinga er mellom anna at etterforskinga var på eit tidleg stadium, og at PST frykta det var fare for at bevis kan gå tapt dersom offentlegheita skulle få innsyn i saka.

– Dei krava vi stiller til tryggleik, er dessverre slik at vi ikkje ser nokon andre alternativ enn å be retten varetektsfengsle han, sa Blom.

Domstolen kom då òg til same slutning sjølv om alternativ til fengsling vart drøfta i rettsavgjerda.

Nektar straffskuld

Forsvararen til guten, advokat Andreas Berg Fevang, meinte vilkåra for å fengsle 16-åringen ikkje er oppfylt.

– Det einaste eg kan seie på noverande tidspunkt er at sikta ikkje erkjenner straffskuld og krev seg sett fri. Vi har vist til at det er svært strenge vilkår for fengsling av barn. Det må vere tvingande nødvendig, og vi meiner at dei strenge vilkåra for det ikkje er oppfylt, uttalte Fevang til NTB før fengslingsrettsavgjerda.