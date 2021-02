Sivilombodsmannen kritiserer hemmeleghald av namnet til forsvarsministeren på søkjarliste

innenriks

Frank Bakke-Jensens namn kom ikkje fram av den offentlege søkjarlista til stillinga som direktør i Fiskeridirektoratet. Nærings- og fiskeridepartementet grunngav hemmeleghaldet med at han har stillinga som forsvarsminister som krev særleg tillit og stabilitet.

Dette argumentet er likevel Sivilombodsmannen heilt usamd i.

– Det blir kravd særlege grunnar for å unnta ein søkjar frå søkjarlista til ei leiarstilling. Rolla som statsråd er ikkje i seg sjølv tilstrekkeleg for at slike særlege grunnar finst. Det må finnast konkrete omsyn som grunngir unntak. Slike konkrete grunnar er ikkje gjorde gjeldande i denne saka, skriv sivilombodsmann Hanne Harlem i kritikken.

