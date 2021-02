innenriks

TMH International er den fjerde største produsenten i verda av jernbanemateriell. Oppkjøpet inneber at det kan bli ny produksjon av togmotorar på Vestlandet.

– Vi er veldig letta over at vi kan gå ut og informere om dette no. Vi trur dette er eit godt utfall både for dei tilsette og verksemda vår, seier administrerande direktør Jon Erik Røv i Bergen Engines til avisa.

