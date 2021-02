Passerte stengd grenseovergang i Nordland – fekk 10.000 kroner i bot

innenriks

Grenseovergangen er ein stengd grenseovergang utan moglegheit for testing, opplyser Nordland politidistrikt i ei pressemelding.

– Dei to hadde ikkje overhalde regelen om at personar som har opphalde seg i eit område med karanteneplikt, skal teste seg for covid-19 ved grensa, og dessutan at dei hadde passert ein grenseovergang som er stengd, skriv politiet.

Dermed vart dei ilagt ei bot på 10.000 kroner kvar for brot på covid-19 forskrifta.

Politiet understrekar at det ikkje er lov å passarar stengde grenseovergangar, og at ein følgjer med på desse overgangane sjølv om dei er stengde.

(©NPK)