Oslo AUF fekk nesten 1,5 millionar i støtte frå Oslo kommune på feil grunnlag

Etaten har funne feil i tal frå Oslo AUF frå 2017 til 2020 og meiner organisasjonen har fått nær 1,5 millionar kroner i urettmessig støtte, skriv VG.

– Vi har konkludert med at AUF ikkje oppfylte vilkåret til forskriftene for å få tildelt driftstilskot og skulle ikkje ha fått innvilga tilskota dei har fått, skriv Stein Slyngstad, direktør i Kulturetaten, i ein e-post til VG.

Leiar i Oslo AUF, Varin Hiwa, seier til NTB at organisasjonen har handla i god tru og heile vegen hatt tett kontakt med saksbehandlarar i etaten om korleis forskrifta om støtte skal forståast.

10-kronersmedlemmer

Det springande punktet er om ein kan få støtte for såkalla 10-kronersmedlemmer. VG har tidlegare skrive om korleis AUF har verva tusenvis av medlemmer til berre 10 kroner i medlemsavgift mot normalt 50 kroner. Praksisen er lovleg, men omstridd internt i Ap.

AUF i Oslo har fått utbetalt støtte frå kommunen òg for 10-kronersmedlemmene, men dette er i strid med kommunens forskrift om «teljande medlemmer», der det heiter at medlemmene må ha betalt minst 50 kroner i årskontingent, og at medlemmene må vere under 26 år.

For å få tilskot frå Oslo kommune må dei teljande medlemmene utgjere minst 60 prosent av medlemsmassen. Det har ikkje AUF hatt, opplyser Kulturetaten til avisa.

– I god tru

– Vi har trudd og argumentert for at vi bør få støtte òg for 10-kronersmedlemmene, og etaten har òg innvilga oss dette, seier Hiwa.

– Vi har handla i god tru, men vi er berre ein gjeng 18-19-åringar som sit og rapporterer og prøver å gjere det riktig, påpeikar ho.

Direktør Stein Slyngstad i Kulturetaten skriv i ein SMS til NTB at det er etaten som har gjort ein saksbehandlingsfeil.

Til VG seier han at etaten no må gjere ei grundig vurdering av kva konsekvensar saka kan få, og at etaten skal gå gjennom alle andre tilskot som er gitt til barne- og ungdomsorganisasjonar i same periode for å sjå om resten av vedtaka er riktige.

(©NPK)