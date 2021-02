Ordførarar i Austlandskommunar krev større del av vaksinane til tettbygde strøk

innenriks

Ordførarane seier torsdag til VG at dei ønskjer at tettbygde område burde få ein større del av norske vaksinedosar. Dei anten skal, eller vurderer å skrive brev til helsestyresmaktene.

– Vi har formannskapsmøte torsdag. Det er naturleg at vi vil drøfte dette. Slik ein har fordelt vaksinane no, handlar det om alderssamansetning i kommunen og risikogrupper. Dei faktorane kan ha lite å seie for smittesituasjonen, seier Fredrikstad-ordførar Jon-Ivar Nygård (Ap) til avisa.

– Ny kunnskap og nye dosar bør gi skeivfordeling

Nygård og nabo-ordførar Sindre Martinsen-Evje (Ap) i Sarpsborg meiner erfaringar frå Israel stadfestar at det er riktig å setje inn vaksinestøyten der det «brenn mest» og har «brunne lenge».

– Dette må vere ein dynamisk prosess. Når ny kunnskap frå Israel viser at vaksinen òg kan stanse smitte, og vi får tilgang til fleire dosar, då er det riktig å skeivfordele vaksinasjonen, seier Nygård, som meiner Oslo, det sentrale Austlandet og dei store byane bør prioriterast.

Om nyheitene frå Israel seier smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI) at det er viktig å følgje scenario i modellane deira der det er lagt inn ein høg effekt av smittespreiing. Han presiserer at:

– Noregs strategi er ei jamn fordeling mellom kommunane, uavhengig av smittenivå.

Israel sår tvil rundt eigne funn

FHI har tidlegare sagt at dei manglar kunnskap om vaksinane fungerer mot smittespreiing, men Bukholm stadfestar til VG at tal på redusert smittespreiing kan skape eit sterkare argument for å skeivfordele.

Helseminister Bent Høie (H) følgjer FHIs råd, og opnar for at tilgang på vaksine, ny kunnskap om effekten av vaksinen, og smittesituasjonen kan endre prioriteringa.

Israel har vaksinert 35 prosent av befolkninga på ni millionar, og måndag vart det meldt at Israel har opplevd svært liten smitte blant dei vaksinerte.

Torsdag melde Israels vaksinasjonskampanje likevel at element i denne studien gjer at dei ikkje kan slå fast at Pfizer/Biontech-vaksinen hindrar smittespreiing eller skaper flokkimmunitet, sjølv om data viser at vaksinen vernar mot alvorleg koronasjukdom.

(©NPK)