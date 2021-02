Leasingselskap kan bremse prosessen med å redde Norwegian

innenriks

Norwegian står under konkursvern i Irland og Noreg, og det er parallelle løp for å rydde opp i forpliktingane til selskapet og nedskalere drifta kraftig til å bli ein levedyktig operatør på kortdistansenettet i Europa.

Som ledd i denne prosessen har Norwegian bede om å bli løyst frå leasingavtalane på 36 fly. Men under eit rettsmøte i Dublin torsdag motsette leasingselskapa seg dette og bad om meir tid til å gå gjennom krava frå Norwegian, skriv E24.

Norwegian skal òg ønskje å levere tilbake fleire enn dei 36 flya, mellom anna nokre som er omfatta av britisk lovverk og ikkje irsk, skriv The Irish Times.

Kreditorane som no ber om meir tid, er nokre av dei største utleigarane i verda av fly, mellom anna irske Aercap og kinesiske BOC Aviation, og dessutan den amerikanske eksport-importbanken som har vore sentral i Norwegians kjøp og bestilling av mange Boeing-fly. Også motorleverandøren Rolls-Royce og fleire andre leverandørar ber om meir tid og meir informasjon om den planlagde rekonstruksjonen av det kriseramma flyselskapet.

Men Norwegian har dårleg tid, og den irske advokaten til selskapet åtvara dommar Michael Quinn mot å la prosessen flyte ut.

– Eg må få understreke betydninga for alle partar av at selskapet kjem levande ut av denne prosessen. Tid er no pengar – bokstaveleg talt, sa Kennedy i rettsmøtet på torsdag, ifølgje E24.

Etter ordvekslinga mellom partane gav dommar Quinn kreditorane ein frist til 12. februar med å svare på redningsplanen til selskapet, skriv Irish Times. Han signaliserte vidare at domstolen ville ta stilling til planen veka etter.

(©NPK)