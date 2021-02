Innvandrarmiljø framleis overrepresentert på smittestatistikken

innenriks

Smittetrykket rammar framleis innvandrarmiljøa ekstra hardt. Førre veke var seks av ti nye koronapasientar på sjukehus fødde i utlandet. Det var òg fire av ti av alle som fekk stadfesta smitte, viser vekerapporten til Folkehelseinstituttet (FHI).

For første gong har FHI òg lagt fram tal som viser at norskfødde med mødrer fødde i utlandet er overrepresentert på smittestatistikken. Rapporten omfattar personar under 65 år.

45 prosent av alle smittetilfelle

25.500 innvandrarar og barna deira fødde i Noreg testa positivt frå mars i fjor til 21. januar 2021, skriv Aftenposten. Det er 45,7 prosent av alle som er smitta i Noreg der fødeland er kjent.

Hardast ramma er pakistanske, somaliske, irakiske og tyrkiske miljø. Sjølv når ein justerer for alder, kjønn, bustad og yrke, er tendensen tydeleg. Her er delen smitta mellom åtte og ti gonger høgare enn for resten av befolkninga, ifølgje avisa.

Ikkje sett på buforhold

Delen som har vorte lagde inn på sjukehus med covid-19, er òg høgare i gruppa som har utanlandsfødde foreldre.

Dette er likevel ei ung befolkningsgruppe, og talet er så lågt (73 innlagde) at det er vanskeleg å seie noko om fordeling etter fødelandet til foreldra, ifølgje rapporten frå FHIs beredskapsregister BeredtC19.

Forskarane bak rapporten understrekar at dei ikkje har hatt tilgang til mogleg relevante opplysningar om inntekt, utdanning, butid og tronge buforhold. Heller ikkje om rørslemønster, språkevnene til foreldra, helsekompetanse, sosial interaksjon, medievanar og anna som kan påverke åtferd som vernar mot smitte.

Direkteinformasjon er nøkkelen

Integreringsminister Guri Melby (V) viser til at auka smitte og mange sjuke i delar av innvandrarbefolkninga har skapt bekymring for om viktig informasjon om koronaviruset når fram og blir forstått.

Direkte kommunikasjon, dialog i nærmiljøet og tett samarbeid med lokale ressurspersonar og organisasjonar er viktig, konkluderer ein rapport som har sett på særskilde informasjonstiltak.

– Mange stolar jo meir på folk frå nærmiljøet sitt eller venner og familie. Det handlar både om tillit og forståing: Tillit fordi ein ofte stolar meir på folk frå nærmiljøet sitt, og forståing fordi éin til éin-kommunikasjon frå organisasjonane er meir tilpassa folks situasjon, seier Melby.

Ho legg til at ein vil vektleggje framleis samarbeid med frivillige organisasjonar for å få informasjonen ut.

Meir målretta

Forskarar ved By- og regionforskingsinstituttet NIBR har sett på erfaringar med informasjonstiltak nasjonalt og lokalt. Dei har spesielt undersøkt tiltak overfor innvandrarar i bydel Gamle Oslo og bydel Bjerke i Oslo.

Dei skulle òg prøve å identifisere miljø ein ikkje har nådd godt nok fram til og foreslå kva som bør gjerast for å nå dei i framtida. Hovudrapporten blir publisert i midten av mars.

Førebels funn viser at informasjonen vart meir målretta i løpet av hausten i fjor då styresmaktene tok i bruk meir direkte kommunikasjon.

– Rapporten viser at direkte kommunikasjon frå lokale ressurspersonar har betydning for å spreie informasjon til personar med innvandrarbakgrunn, seier Libe Rieber-Mohn, direktør for Integrerings- og mangfaldsdirektoratet, som har bestilt rapporten.

Mange plattformer

Forskarane peikar på at sjølv godt integrerte innvandrarar set pris på å få informasjon på eige språk fordi det bidreg til å auke forståinga av innhaldet.

Dei viser til at tett kontakt med miljø er viktig for å treffe med informasjonen.

Mellom anna er mange unge på WhatsApp og Instagram, andre brukar tekstmeldingar og Viber, medan atter andre høyrer på innvandrarradioen. Personleg prat på telefon eller fysisk møte – til dømes ved å gå ein tur – blir òg trekt fram.

