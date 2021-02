Ikkje noko tyder på at det ligg noko straffbart bak dødsbrann i Ålesund, ifølgje politiet

innenriks

– Det har ikkje vore mogleg å finne ei direkte påviseleg brannårsak i Steinvågvegen i Ålesund. Etterforskinga har ikkje avdekt forhold som skulle bety at brannen kom av ei straffbar handling, seier politiadvokat Sander Brink i Møre og Romsdal politidistrikt i ei pressemelding.

Huset i Steinvågvegen 43 B på Aspøya, som byrja å brenne tidleg om morgonen laurdag 23. januar, var så utbrent at det ikkje er mogleg å gi noka sikker brannårsak.

Kriminalteknikarar frå politiet har gjennomført omfattande undersøkingar i restane av huset, men har no avslutta arbeidet på staden.

– Taktisk etterforsking saman med kriminaltekniske undersøkingar har gitt klare haldepunkt for at brannen har starta i leilegheita til dei to omkomne kvinnene, seier Brink.

