IT-organisasjon vil ha norsk vaksinepass snarleg

– Gode norske ID-løysingar som BankID og pasientjournalar gjer at det vil vere ei smal sak å utvikle slike pass med tilstrekkeleg tryggleik, seier Fredrik Syversen, direktør for strategi- og forretningsutvikling i IKT-Noreg.

Han meiner tenesta Mi helse vil gjere digitale vaksinepass tilgjengeleg for store delar av den norske befolkninga.

– Ei snarleg løysing på digitale vaksinepass vil vere nyttig for alle, ikkje minst for delar av næringslivet som har ei grad av internasjonale medarbeidarar, eller behov for å reise, legg direktøren til.

