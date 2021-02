Forsvaret vil vaksinere norsk militærpersonell i Afghanistan

innenriks

– Forsvaret får vaksinar både til det personellet som er i Afghanistan no og til personellet som skal reise ned litt seinare i vinter/vår. Til saman er det snakk om vaksinar til om lag 200 personar, seier Bakke-Jensen til VG.

Onsdag skreiv VG at ein norsk soldat ved det militære sjukehuset i Kabul har fått påvist covid-19-smitte. Torsdag skreiv Forsvarets forum om ytterlegare eitt tilfelle blant personellet.

No skal personellet vaksinerast så raskt det er praktisk mogleg. Forsvarsministeren seier at eit større smitteutbrot blant det norske personellet kan få alvorlege følgjer for evna deira til å utføre oppgåvene sine, og at det kan påverke tryggingssituasjonen.

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Folkehelseinstituttet i oppdrag å levere vaksinedosar, og det er FHI som vurderer kva vaksine som skal givast.

(©NPK)