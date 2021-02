Farida-saka avgjort i Høgsterett – 15-åringen får ikkje komme tilbake til Noreg

innenriks

– Lagmannsretten hadde lagt til grunn at UNES vedtak om opphøyr av flyktningstatus for ein familie frå Afghanistan var gyldig. For Høgsterett var spørsmålet berre om lagmannsretten hadde bygd på ei riktig forståing av utlendingslova. Høgsterett var samd i forståinga til lagmannsretten og forkasta anken frå familien, skriv Høgsterett i eit samandrag.

Farida og mora kom til Noreg i juni 2011. Ho fekk opphald i Noreg fordi ho ifølgje Utlendingsdirektoratets (UDI) vedtak var «en enslig afghansk kvinne uten mannlig omsorgsperson».

Då faren til Farida kom til Noreg året etter, vart løyvet til opphald for Farida og mora trekt tilbake av UDI. Familien fekk endeleg avslag frå UNE i september 2013. Familien vart tvangsreturnert til Afghanistan i februar 2015, men vann heilt til Høgsterett, og familien trudde dei skulle få komme tilbake til Dokka.

Men i mai 2018 gjorde UNE eit nytt vedtak om utvising, og familien gjekk til sak på ny.