Bergen ventar på testsvar, men har så langt grei oversikt

– Vi opplever at vi har grei oversikt over situasjonen, sjølv om vi per dags dato ikkje er kjende med smitteveg til det eine tilfellet av sørafrikansk mutasjon. Det er ein del svar vi ventar på enno, og derfor kan situasjonen endre seg raskt, sa helsebyråd Beate Husa på ein pressekonferanse torsdag.

– Hos oss er dei fire tilfella av den sørafrikanske mutasjonen knytt til kvarandre. Vi har per no ingen grunn til å mistenkje spreiing utover desse, og eventuelt nærkontaktane deira, sa ho.

Leitar etter pasient 0

Når det gjeld tilfelle med britisk variant er det avgrensa og avklart. Desse spreiingstilfella er i hovudsak knytt til nærkontaktar.

– Vi har altså ikkje ulike smittekjeder eller villsmitte som vi har oppdaga, sjølv om det no blir viktig å finne pasient 0 (for den sørafrikanske mutasjonen, journ.anm.). Det jobbar vi grundig med no, sa helsebyråden.

Smitte knytte til B-sjukehuset

Tilfella av sørafrikansk mutasjon er òg nærkontaktar, men helsebyråden opplyste at dei no jobbar med testing og smittesporing knytte til ein arbeidsplass.

– Vi kartlegg òg no smitte hos ein person som har tilknyting til B-sjukehuset, og tilsette og bebuarar blir no testa breitt, sa Husa om sjukeheimen.

Kommunen hadde utbrotsmøte om dette onsdag, og vil ha eit nytt møte torsdag.

Bergen har så langt testa 220.000 menneske, tilsvarande 77 prosent av innbyggjarane. Sist veke testa kommunen personar tilsvarande 2,5 prosent av innbyggjarane.

