Bane Nor må stengje sentrumsveg i Moss i tre år etter funn av kvikkleire

innenriks

– Bane Nor var kjend med at det var vanskelege grunnforhold i Moss, men ny informasjon viser at det er meir krevjande enn først anteke, sa prosjektsjef Birger Steffensen i Bane Nor på ein pressekonferanse torsdag.

Etter nye undersøkingar i samband med bygginga av ein ny jernbanetrasé har Norges Geotekniske Institutt påvist nye kvikkleiresoner i Moss hamn og Moss sentrum. Kvikkleira i Moss hamn har fleire område med veldig låg stabilitet og middels skredfaregrad. Det er dette området som påverkar jernbaneutbygginga.

På grunn av kvikkleira vil det bli gjennomført fleire sikringstiltak, mellom anna ein permanent støttevegg i Fjordveien i Moss sentrum. Dette inneber at delar av vegen, der det i snitt køyrer i overkant av 10.000 bilar per døgn, må stengjast under utbygginga. Etter planen blir vegen stengd frå våren/sommaren 2021 og opnar først i 2024.

Ordførar Hanne Tollerud (Ap) seier at ho har forståing for at mange er bekymra for kvikkleire etter skredet i Gjerdrum i romjula.

– Kunnskapen vi no har fått, gjer ikkje Moss farlegare å bu i. Tvert imot gir kunnskapen oss moglegheit til å ta nødvendige forholdsreglar for å sikre ei trygg utvikling av mossesamfunnet, seier ho.

(©NPK)