AstraZeneca-vaksinen berre til folk under 65 år

Direktør Camilla Stoltenberg orienterte om mellom anna vaksinen frå AstraZeneca under ein pressekonferanse torsdag morgon.

Grunnen til at han berre blir tilrådd til dei under 65 år er at dokumentasjonen er avgrensa – ikkje fordi han ikkje verkar, understreka ho.

– Det er svært få deltakarar eldre enn 65 år, slik at ein har ikkje dokumentasjon for den effekten, sa ho.

Som andre land

Noreg følgjer dermed i same spor som ei rekkje andre land, mellom anna Tyskland.

Personar under 65 med underliggjande sjukdommar med særleg høg risiko for alvorleg utvikling av covid-19 er heller ikkje omfatta av tilrådinga for AstraZeneca-vaksinen.

Helsepersonell under 65 år er inkludert i tilrådinga.

Større studie på gang

Direktør Audun Hågå i Statens legemiddelverk trekte fram at studiane for denne vaksinen omfattar om lag 24.000 deltakarar – og at effekten ser ut til å vere rundt 60 prosent.

– Desse studiane gav ikkje så mykje grunnlag for å seie noko om effekten på personar over 55 år. Det kom av at det var få deltakarar og få sjukdomstilfelle i den aldersgruppa. Ekspertane våre har likevel denne gruppa i indikasjonen fordi ein forventar at den vil ha ein viss effekt. Der baserer ein på dei tidlege studiane som inkluderte den aldersgruppa, men også erfaringar frå andre vaksinar, sa Hågå.

Svara frå ein større studie i USA er òg venta snart.

Færre enn venta

Noreg får 193.000 dosar av AstraZeneca-vaksinen denne månaden.

– Vi hadde forventa 1,12 million dosar i februar. Det ligg no rundt 193.000 dosar, fordelt på fire leveransar, fortel Jasper Littmann, assisterande direktør for koronavaksinasjonsprogrammet hos FHI.

AstraZeneca opplyste først at Noreg ville få 36.000 dosar denne veka, men dette er nedjustert til 21.000. Totalsummen for februar blir ikkje påverka av dette.

FHI har ikkje fått stadfesta dosane som skal leverast i mars. Dette gjeld òg for dei andre produsentane.

Optimistisk anslag

Camilla Stoltenberg opplyste at dersom Folkehelseinstituttets optimistiske anslag slår til, vil alle over 18 år i Noreg vere ferdigvaksinerte innan midten av september.

– Dei viktigaste avgrensingane for tempoet på vaksinasjon i Noreg framover er talet på tilgjengelege vaksinar og vaksinedosar, sa ho.

I dette anslaget blir det lagt til grunn at tre nye vaksineprodusentar blir godkjende. Det vil i så fall bety fleire leveransar til Noreg – og vesentleg fleire vil bli vaksinerte i andre kvartal enn dersom ein legg eit meir nøkternt anslag til grunn.

Midten av september

– Dersom vi antek at dei tre vaksinane blir godkjende (CureVac, Johnson & Johnson og Novavax) og leverer nok fordelt på april til september til å vaksinere 3,5 til 4 millionar personar, vil vi sannsynlegvis kunne tilby første dose til alle over 18 år innan utgangen av juli, sa Stoltenberg.

FHI-direktøren sa at dei då kan tilby første dose til alle i risikogrupper med underliggjande sjukdommar før midten av mai, til nær alt helsepersonell før siste veka i mai, og at dei vil vere ferdig med å vaksinere alle over 18 år innan midten av september.

